Xbox Series X/S: l'RPG tripla A di inXile potrebbe avere un'ambientazione steampunk

inXile Entertainment ha lanciato con successo Wasteland 3. Tuttavia, lo studio (acquisito da Microsoft insieme a Obsidian circa due anni fa) ha già confermato due dei suoi prossimi progetti, uno in sviluppo con Unreal Engine 5 e l'altro ancora in pre-produzione.

Un utente attento di ResetEra potrebbe aver scoperto l'impostazione del gioco molto prima di qualsiasi annuncio ufficiale, tuttavia, individuando alcune bacheche Pinterest gestite dagli sviluppatori di inXile Jason Anderson e Chad Moore. Queste bacheche Pinterest contengono centinaia di armi, gadget, stili e altre immagini ispirate all'epoca vittoriana a tema steampunk.

Una coincidenza sembra improbabile, soprattutto perché sia ​​Jason Anderson che Chad Moore hanno lavorato a quello che può essere probabilmente descritto come il

