Vuelta a España 2020, Primoz Roglic: “La squadra ha dimostrato ancora una volta di essere davvero forte. Voglio godermi questa maglia rossa” (Di martedì 20 ottobre 2020) La Vuelta a España 2020 è iniziata da come ci eravamo lasciati lo scorso anno. Dalla maglia rossa di Plaza de Cibeles del 2019, eccoci all’Alto de Arrate con il sigillo e la leadership del vincitore uscente della grande corsa a tappe iberica Primoz Roglic. Il capitano della Jumbo-Visma ha inaugurato questa Vuelta con un trionfo poderoso laddove erano attesi tutti i big arrivati in Spagna per contendersi la vittoria finale. Di fatti alle spalle dello sloveno è arrivato il capitano della Ineos Grenadiers Richard Carapaz, distanziato a 5″, e a seguire Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) a 7″ ed Enric Mas (Movistar) a 11″. Decimo posto per l’azzurro Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), la grande speranza per l’Italia ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Laa Españaè iniziata da come ci eravamo lasciati lo scorso anno. Dallarossa di Plaza de Cibeles del 2019, eccoci all’Alto de Arrate con il sigillo e la leadership del vincitore uscente della grande corsa a tappe iberica. Il capitano della Jumbo-Visma ha inauguratocon un trionfo poderoso laddove erano attesi tutti i big arrivati in Spagna per contendersi la vittoria finale. Di fatti alle spalle dello sloveno è arrivato il capitano della Ineos Grenadiers Richard Carapaz, distanziato a 5″, e a seguire Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) a 7″ ed Enric Mas (Movistar) a 11″. Decimo posto per l’azzurro Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), la grande speranza per l’Italia ...

