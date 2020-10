Vittorio Feltri su Carlo Calenda candidato sindaco | Roma lo ridurrà in poltiglia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) L'ex ministro nonché ex dirigente industriale,, sfidando il destino si èdi, fare il quale non è difficile, bensì inutile, viste le condizioni della Capitale che non consentono interventi amministrativi risolutivi. Marino fu scacciato precipitosamente dal Campidoglio per motivi mai chiariti. Gli subentrò la signora Raggi, donna non sciocca ma priva di esperienza: ha compiuto ciò che ha potuto con risultati discutibili. Noi all'inizio del suo mandato scherzosamente abbiamo definito la situazione che Virginia maneggiava "patata bollente" ed ella si è ingiustamente offesa. Non era un insulto, piuttosto la constatazione che la prima cittadina avrebbe affrontato una questione scottante. Così è stato e ...