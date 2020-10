Vincenzo Spadafora: “Parole De Luca su Juventus-Napoli? Pensi alla sanità in Campania, ha fallito” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca su Juventus-Napoli? Lo invito a occuparsi del sistema sanitario e non di calcio. Il Napoli ha fatto ricorso, ma il protocollo a cui faceva riferimento De Luca è stato validato anche dal Ministero. Lui invece ha fallito nella riapertura della Campania, mi sembra evidente”. E’ questa la bordata del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora nei confronti del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che domenica aveva criticato la decisione del giudice sportivo della Serie A sull’assegnazione della vittoria a tavolino alla Juventus contro il ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) “Le parole del governatore dellaDesu? Lo invito a occuparsi del sistema sanitario e non di calcio. Ilha fatto ricorso, ma il protocollo a cui faceva riferimento Deè stato validato anche dal Ministero. Lui invece ha fallito nella riapertura della, mi sembra evidente”. E’ questa la bordata del ministro dello Sportnei confronti del governatore dellaDe, che domenica aveva criticato la decisione del giudice sportivo della Serie A sull’assegnazione della vittoria a tavolinocontro il ...

