Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2020 ore 07 | 30

(Di martedì 20 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 20 OTTOBREORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD, CODE DA TOR VERGATA IN ESTERNA, CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO VENERDI’ 23 OTTOBRE TRASPORTI PUBBLICI A RISCHIO PER LO SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE DALLE 08.30 ALLE 17.00 POI ANCORA DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO, ...