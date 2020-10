Us Avellino, due elementi del gruppo squadra positivi al Covid-19 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’US Avellino comunica che, al diciottesimo ciclo di tampone nasofaringeo, sono risultati positivi al Covid-19 due elementi del gruppo squadra. Si tratta di due asintomatici, immediatamente isolati alla notizia della positività e costantemente monitorati dallo staff medico del club. Il club ha predisposto immediatamente un nuovo ciclo di tamponi del quale i risultati si avranno nella giornata di domani. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’UScomunica che, al diciottesimo ciclo di tampone nasofaringeo, sono risultatial-19 duedel. Si tratta di due asintomatici, immediatamente isolati alla notizia dellatà e costantemente monitorati dallo staff medico del club. Il club ha predisposto immediatamente un nuovo ciclo di tamponi del quale i risultati si avranno nella giornata di domani. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

