Roma in rivolta sui doppi turni a scuola. E manca il personale per realizzarli (Di martedì 20 ottobre 2020) I contagi che aumentano, le nuove prescrizioni dell'ultimo Dpcm che arrovellano, la didattica digitale che prima i presidi volevano continuare pure in vacanza e ora allontanano come soluzione fattiva inseguendo il diktat della ministra Azzolina sulla scuola in presenza, le carenze che non scompaiono su più fronti. Il caos scuola è oltremodo servito, e negli istituti capitolini il dibattito alle superiori sui doppi orari con ipotesi di lezioni anche il pomeriggio – come contemplano le nuove indicazioni anti-contagio annunciate dal premier Conte - divide (e infiamma) gli animi. «Si può prevedere una nuova organizzazione, ma le lezioni al pomeriggio sono un'ipotesi fantasiosa per le superiori», afferma Tiziana Sallusti alla guida del Liceo Mamiani di Prati. «Impossibile allungare l'orario ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) I contagi che aumentano, le nuove prescrizioni dell'ultimo Dpcm che arrovellano, la didattica digitale che prima i presidi volevano continuare pure in vacanza e ora allontanano come soluzione fattiva inseguendo il diktat della ministra Azzolina sullain presenza, le carenze che non scompaiono su più fronti. Il caosè oltremodo servito, e negli istituti capitolini il dibattito alle superiori suiorari con ipotesi di lezioni anche il pomeriggio – come contemplano le nuove indicazioni anti-contagio annunciate dal premier Conte - divide (e infiamma) gli animi. «Si può prevedere una nuova organizzazione, ma le lezioni al pomeriggio sono un'ipotesi fantasiosa per le superiori», afferma Tiziana Sallusti alla guida del Liceo Mamiani di Prati. «Impossibile allungare l'orario ...

fattoquotidiano : “Qualcuno ha attirato la famigliola di cinghiali nel parco, ha chiuso il recinto e poi ha chiamato le autorità”. Il… - Max79863712 : RT @tempoweb: ?? Incapaci di spendere un miliardo ?? #Zingaretti e #Conte si divertono a litigare sul #Mes ?? #Roma in rivolta sui doppi tu… - tempoweb : #Roma in rivolta sui doppi turni a #scuola. E manca il personale per realizzarli #20ottobre #dpcm #conte #azzolina… - salomone_l : RT @tempoweb: ?? Incapaci di spendere un miliardo ?? #Zingaretti e #Conte si divertono a litigare sul #Mes ?? #Roma in rivolta sui doppi tu… - AnnaLu68097816 : RT @tempoweb: ?? Incapaci di spendere un miliardo ?? #Zingaretti e #Conte si divertono a litigare sul #Mes ?? #Roma in rivolta sui doppi tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rivolta Roma, rivolta per l'uccisione dei cinghiali. WWF: "Chiediamo risposte" Casilina News Palestre e piscine in rivolta: noi rispettiamo i protocolli

LA POLEMICAROMA «Palestre e piscine per ora sono aperte. Daremo loro una settimana di tempo per allinearsi ai protocolli di sicurezza». Il discorso del premier Giuseppe Conte, ai gestori ...

Calenda sfida il Pd: «No alle primarie». E propone ticket con Barca Ira Pd: «Divisivo»

È determinatissimo ad andare avanti, Carlo Calenda, anche se il perimetro della coalizione è ancora ignoto. Ma più che ai partiti sta pensando ai nomi, alla squadra. Ha ...

LA POLEMICAROMA «Palestre e piscine per ora sono aperte. Daremo loro una settimana di tempo per allinearsi ai protocolli di sicurezza». Il discorso del premier Giuseppe Conte, ai gestori ...È determinatissimo ad andare avanti, Carlo Calenda, anche se il perimetro della coalizione è ancora ignoto. Ma più che ai partiti sta pensando ai nomi, alla squadra. Ha ...