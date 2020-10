Non abbiamo un'autostrada (Di martedì 20 ottobre 2020) Fermi tutti: non abbiamo più un’autostrada. Il che era vero anche a luglio, quando i 5 stelle celebrarono “la cacciata” dei Benetton da Autostrade al grido di “torna agli italiani ciò che era sempre stato loro”. Ma al netto della propaganda grillina, che non considerava il fatto che un conto è la nazionalizzazione e un altro è conferire alla Cassa depositi e prestiti il ruolo di azionista di maggioranza, i festeggiamenti potevano comunque svolgersi con lo striscione delle Autostrade in mano allo Stato. Tre mesi dopo, l’offerta inviata dalla Cassa ad Atlantia (la società controllata dai Benetton che ha messo in vendita la sua quota di comando dentro Autostrade) dice che no, non avremo un’autostrada. Avremo un pezzetto di autostrada, mentre la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Fermi tutti: nonpiù un’. Il che era vero anche a luglio, quando i 5 stelle celebrarono “la cacciata” dei Benetton da Autostrade al grido di “torna agli italiani ciò che era sempre stato loro”. Ma al netto della propaganda grillina, che non considerava il fatto che un conto è la nazionalizzazione e un altro è conferire alla Cassa depositi e prestiti il ruolo di azionista di maggioranza, i festeggiamenti potevano comunque svolgersi con lo striscione delle Autostrade in mano allo Stato. Tre mesi dopo, l’offerta inviata dalla Cassa ad Atlantia (la società controllata dai Benetton che ha messo in vendita la sua quota di comando dentro Autostrade) dice che no, non avremo un’. Avremo un pezzetto di, mentre la ...

Ultime Notizie dalla rete : Non abbiamo Non abbiamo un'autostrada L'HuffPost L'attacco di de Magistris a De Luca: "Errori molto gravi della Regione"

AGI - "Penso ci siano stati errori molto gravi della Regione. Non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli". L'attacco al presidente della giunta campana, Vincenzo De Luca, è del sindaco di Napo ...

Covid. Senior Italia: “Anziani terrorizzati. Dilagano ansia, insonnia e depressione. Il 55,7% ha problemi di accesso alle cure”

20 OTT - Sono terrorizzati dal Covid al punto da aver praticamente azzerato la propria vita sociale. Hanno paura di finire in ospedale, essere intubati e di non avere nessuno acca ...

