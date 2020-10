Meloni: Il Mes è utile solo al PD per ribadire la sua sottomissione a chi vuole mettere il cappio al collo all’Italia. (Di martedì 20 ottobre 2020) di Giorgia Meloni. Ieri in conferenza stampa le parole di Giuseppe Conte sembravano indicare, in modo inequivocabile, un no al MES. In meno di 24 ore, dopo i malumori del PD, il premier fa retromarcia e il granitico no diventa un fragile “nì”. È ormai chiaro a tutti che il MES è inutile alla nostra … Leggi su freeskipper (Di martedì 20 ottobre 2020) di Giorgia. Ieri in conferenza stampa le parole di Giuseppe Conte sembravano indicare, in modo inequivocabile, un no al MES. In meno di 24 ore, dopo i malumori del PD, il premier fa retromarcia e il granitico no diventa un fragile “nì”. È ormai chiaro a tutti che il MES è inalla nostra …

matteorenzi : Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della su… - FratellidItalia : MES, Meloni: Non è un regalo e Conte ci dà ragione. Zingaretti, Gualtieri e stampa allineata si mettano l’anima in … - LaStampa : Renzi: “Con il no al Mes, Conte fa felici Salvini e Meloni” - fcister69 : RT @AnnaMacina73: LA MACINA CONTRO LA MELONI E FRATELLI D'ITALIA: 'PRENDIAMO ATTO CHE ANCHE FRATELLI D'ITALIA HA CAPITO CHE NON ABBIAMO ATT… - freeskipperIT : Meloni: Il Mes è utile solo al PD per ribadire la sua sottomissione a chi vuole mettere il cappio al collo all’Ital… -