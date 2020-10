Lo spettro di Malthus | la mostra esperienziale ci mostra un futuro possibile

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 ottobre 2020) Digitate Gallarate sul navigatore e fidatevi. Siamo nel cuore del Varesotto, tra il Ticino e l’Olona, in una cittadina che non ha la grazia composta di Varese né il centro storico di Legnano: vi imbatterete nell’imponente basilica ottocentesca (con facciata ideata da Camillo Boito), anche se è molto più bella la chiesetta di San Pietro, costruita con fatica dai maestri comacini nel lontano anno Mille. Non si va a Gallarate per due chiese: ci si muove per vedere il Ma*Ga, interessante museo di arte moderna (oltre 5mila opere nella collezione permanente, tanto cara alla famiglia Missoni) dove inaugura ora una mostra che vale la gita fuori porta.