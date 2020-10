LIVE Giro d’Italia 2020, Udine-San Daniele del Friuli in DIRETTA: in 28 all’attacco, c’è Visconti (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA DELLA VUELTA DI OGGI: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 11.10 È definitivamente andata via la fuga di giornata: 28 uomini all’attacco, gruppo già a 3 minuti. 11.07 Ora un gruppo di oltre 20 uomini è andato a riprendere Visconti e si sta portando all’inseguimento di Guerreiro, mentre il plotone sembra essersi rialzato. 11.03 È proprio Visconti in prima persona che prova a rispondere. 11.01 Ci prova in solitaria Ruben Guerreiro (EF), rivale diretto per Visconti in chiave Maglia Azzurra. 10.58 Non si sgancia ancora nessun tentativo di fuga. 10.53 Inizia il GPM di seconda categoria di Madonnina del Domm: 10,1 chilometri al 7,4% di pendenza ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA PRIMA TAPPA DELLA VUELTA DI OGGI: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 11.10 È definitivamente andata via la fuga di giornata: 28 uomini all’attacco, gruppo già a 3 minuti. 11.07 Ora un gruppo di oltre 20 uomini è andato a riprenderee si sta portando all’inseguimento di Guerreiro, mentre il plotone sembra essersi rialzato. 11.03 È proprioin prima persona che prova a rispondere. 11.01 Ci prova in solitaria Ruben Guerreiro (EF), rivale diretto perin chiave Maglia Azzurra. 10.58 Non si sgancia ancora nessun tentativo di fuga. 10.53 Inizia il GPM di seconda categoria di Madonnina del Domm: 10,1 chilometri al 7,4% di pendenza ...

