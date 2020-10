Juventus | Ballotta | “Pirlo? Anche Simone Inzaghi partì male | ma poi…”

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Laquesta sera proverà a ripartire dopo le vicissitudini di queste ultime settimane, ma soprattutto dopo le critiche piovute sulla squadra in seguito al match di sabato sera pareggiato 1-1 contro il Crotone. Primo turno di Champions League per la squadra di Andrea Pirlo, all’esordio assoluto su una panchina in una sfida europea, contro la Dinamo Kiev, squadra abbordabile ma senza dubbio da non sottovalutare. La storia calcistica insegna che queste sfide possono essere determinanti, ma non decisive, per il passaggio del primo turno eliminatorio. Sarà un esame importante per la, chiamata a dimostrare di poter dire la propria in campo europeo, dopo una stagione incolore, terminata con l’eliminazione agli ottavi per mano del Lione. LEGGI: Calciomercato ...