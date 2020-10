Inondazioni, per fermarle serve la collaborazione di contadini e proprietari terrieri. Ecco perché (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo che l’esattore autunno ha già riscosso la prima rata della tassa idrogeologica che ogni anno parecchi italiani sono costretti a pagare in questa stagione, l’Italia sta vivendo alcuni giorni di riposo idro-meteorologico. Senza l’urgenza della cronaca, perché non riflettere a mente fredda sulle strategie con cui il paese si può confrontare con il proprio destino di “sfasciume pendulo sul mare”? Un’amara definizione di Giustino Fortunato (La questione meridionale e la riforma tributaria, 1904) che ripresero Piero Calamandrei, Manlio Rossi-Doria, Giorgio Bocca. E molti altri ancora, fino ai giorni nostri: nonostante 150 anni e più di promesse non mantenute né mantenibili, opere utili e meno utili e molta ammuina, questa definizione è tuttora azzeccata. L’occasione del Recovery fund – un ossimoro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo che l’esattore autunno ha già riscosso la prima rata della tassa idrogeologica che ogni anno parecchi italiani sono costretti a pagare in questa stagione, l’Italia sta vivendo alcuni giorni di riposo idro-meteorologico. Senza l’urgenza della cronaca, perché non riflettere a mente fredda sulle strategie con cui il paese si può confrontare con il proprio destino di “sfasciume pendulo sul mare”? Un’amara definizione di Giustino Fortunato (La questione meridionale e la riforma tributaria, 1904) che ripresero Piero Calamandrei, Manlio Rossi-Doria, Giorgio Bocca. E molti altri ancora, fino ai giorni nostri: nonostante 150 anni e più di promesse non mantenute né mantenibili, opere utili e meno utili e molta ammuina, questa definizione è tuttora azzeccata. L’occasione del Recovery fund – un ossimoro ...

Il maltempo e le inondazioni che a inizio ottobre hanno devastato diverse valli delle Alpes-Maritimes, dipartimento francese al confine con l'Italia, hanno causato danni stimati a circa 210 milioni di ...

L'art. 427 del Codice Penale sanziona chiunque possa creare un pericolo di inondazione, frana o valanga con l'intenzione di determinare un danno a terzi ...

Il maltempo e le inondazioni che a inizio ottobre hanno devastato diverse valli delle Alpes-Maritimes, dipartimento francese al confine con l'Italia, hanno causato danni stimati a circa 210 milioni di ...