In Migliaia in Piazza per L’Insegnante Decapitato Dopo Aver Mostrato Caricature di Maometto

Nelle piazze di tutta la Francia sono presenti Migliaia di persone in omaggio di Samuel Paty, insegnante Decapitato venerdì scorso a Parigi per Aver Mostrato delle Caricature di Maometto in classe ai suoi studenti. L'insegnante era stato assassinato venerdì scorso per Aver Mostrato delle Caricature di Maometto in classe. Nelle città francesi oggi stanno sfilando …

Ultime Notizie dalla rete : Migliaia Piazza LIBANO. Un anno di protesta, migliaia in piazza Nena News Agency "Più attenzione o stop alla movida"

Gli assembramenti per strade e piazze con alcune migliaia di giovani (parecchi dei quali senza mascherine) in Venezia dopo la mezzanotte (orario di chiusura di pub e ristoranti imposti dalle normative ...

Covid. Vie e piazze "a rischio", possibili chiusure dalle 21. I sindaci: lasciati soli

Firmato il nuovo Dpcm, Conte in tv: «Agiamo con misure diverse. No al Mes». Nuovo stop a convegni e sagre. Bar e locali, dalle 18 solo al tavolo. Scuola, alle secondarie possibili turni pomeridiani ...

