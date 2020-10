Google | il Dipartimento di Giustizia Usa avvia una causa antitrust | “Monopolio illegale”

Leggi su tpi

(Di martedì 20 ottobre 2020) IldiUsa avvierà unacontroper violazione delle norme sulla concorrenza. Ilsostiene che il colosso di Mountain View abbia abusato della sua posizione dominante come motore di ricerca per ostacolare i concorrenti e danneggiare i consumatori. La notizia, anticipata dal Wall Street Journal e dal New York Times, è stata poi confermata da funzionari del. All’azione– la più grande sfida legale degli ultimi decenni per quel che riguarda la Silicon Valley – hanno aderito anche 11 stati americani. Si tratta del più grande procedimento giudiziario intentato dall’amministrazione Usa nei confronti di un gigante tecnologico negli ultimi decenni. La ...