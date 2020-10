Fiorentina, Sarri in pole per sostituire Iachini: riflessioni in corso (Di martedì 20 ottobre 2020) Iachini paga per i pessimi risultati. La Fiorentina per sostituirlo ha in mente un solo nome: Maurizio Sarri Continua ad essere rischio esonero Giuseppe Iachini dopo i risultati ottenuti con la Fiorentina nelle prime giornate di campionato. Lo rivela Repubblica Firenze segnalando anche che per oggi è previsto un incontro fra la dirigenza viola e la squadra. Maurizio Sarri è il candidato principale per la sostituzione viola. In questo senso si attendono novità da Torino dato che il tecnico sta trattando la risoluzione del contratto che lo lega alla Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020)paga per i pessimi risultati. Laper sostituirlo ha in mente un solo nome: MaurizioContinua ad essere rischio esonero Giuseppedopo i risultati ottenuti con lanelle prime giornate di campionato. Lo rivela Repubblica Firenze segnalando anche che per oggi è previsto un incontro fra la dirigenza viola e la squadra. Maurizioè il candidato principale per la sostituzione viola. In questo senso si attendono novità da Torino dato che il tecnico sta trattando la risoluzione del contratto che lo lega alla Juventus. Leggi su Calcionews24.com

