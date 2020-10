Covid-19, ultime notizie – La Spagna valuta il coprifuoco notturno. Record di casi in Russia e in Olanda (Di martedì 20 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 89 i decessi nelle ultime 24 ore, 10.874 i contagi (con 144mila tamponi). Crescono ancora i nuovi ricoveri: 778 e 73 in terapia intensiva – Il bollettino della Protezione civile 20 ottobreCoronavirus, in Lombardia i contagi arrivano a +2.023, 19 le vittime. Preoccupano i nuovi ricoveri, 132 ordinari e 10 in terapia intensiva – Il bollettino della Regione Lombardia 20 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono 40,4 milioni le persone risultate positive al ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 89 i decessi nelle24 ore, 10.874 i contagi (con 144mila tamponi). Crescono ancora i nuovi ricoveri: 778 e 73 in terapia intensiva – Il bollettino della Protezione civile 20 ottobreCoronavirus, in Lombardia i contagi arrivano a +2.023, 19 le vittime. Preoccupano i nuovi ricoveri, 132 ordinari e 10 in terapia intensiva – Il bollettino della Regione Lombardia 20 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono 40,4 milioni le persone risultate positive al ...

