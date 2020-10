Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non ha firmato l’ordinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) Un faccia a faccia “per capire”, lo definisce lui, che appena tre giorni fa bollava il Coprifuoco una idea “strampalata” e ora si ritrova la sua regione, guidata dal leghista Attilio Fontana, come la prima in cui quella misura “senza senso” entrerà in vigore. Sempre che nelle prossime ore, come ampiamente annunciato, il governatore firmi l’ordinanza che chiude la Lombardia dalle 23 alle 5 di ogni giorno e tiene le serrande abbassate della media e grande distribuzione in tutti i week end. Perché il testo ancora non c’è, eppure le regole, come da annuncio, dovrebbe entrare in vigore da giovedì. Ma Matteo Salvini non è così convinto della scelta. E a sorpresa martedì pomeriggio, dopo il vertice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Un faccia a faccia “per capire”, lo definisce lui, che appena tre giorni fa bollava iluna idea “strampalata” e ora si ritrova la sua regione, guidata dal leghista Attilio, come la prima in cui quella misura “senza senso” entrerà in vigore. Sempre che nelle prossime ore, come ampiamente annunciato, ilfirmi l’ordinanza che chiude ladalle 23 alle 5 di ogni giorno e tiene le serrande abbassate della media e grande distribuzione in tutti i week end. Perché il testonon c’è, eppure le regole, come da annuncio, dovrebbe entrare in vigore da giovedì. Ma Matteonon è così convinto della scelta. E a sorpresa martedì pomeriggio, dopo il vertice ...

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Lombardia verso il coprifuoco notturno, ma Salvini tre giorni fa diceva: “Coprifuoco? Idea strampalata, nessuna evi… - lorepregliasco : ?? Verso il coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia - Noovyis : (Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - fpav : RT @carloalberto: Il mitico modulo cartaceo di autocertificazione, versione notturna. Per l’Italia digitale, telefonare Giuseppi, ore pas… -