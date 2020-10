Coprifuoco Campania, De Luca: «Chiusure da venerdì alle 23. Le scuole elementari riaprono» (Di martedì 20 ottobre 2020) La Campania in lockdown: «Ci prepariamo a chiedere in giornata il Coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi». Lo ha annunciato... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 ottobre 2020) Lain lockdown: «Ci prepariamo a chiedere in giornata il. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi». Lo ha annunciato...

TgLa7 : #Covid, #Campania: da venerdì coprifuoco alle 23 - SkyTG24 : Covid, De Luca: 'In Campania da venerdì coprifuoco alle 23' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: da venerdì in Campania coprifuoco alle 23 #coronavirusitalia - enneaccaquattro : Ma che è sta storia del coprifuoco in Campania? Ma che senso ha? - ChristianPaone4 : @fattoquotidiano Anche qui in Campania, da venerdì coprifuoco dalle 23.... -