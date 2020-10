Andrea Zelletta, ex corteggiatrice choc: “Avrebbe tradito Natalia Paragoni con me, altro che comodino!” (Di martedì 20 ottobre 2020) In maniera più o meno involontaria, ieri sera Alfonso Signorini ha spoilerato l’uscita dal GF Vip di Matilde Brandi, rimasta al televoto con Andrea Zelletta, decretando la salvezza di quest’ultimo. Dopo la sorpresa all’ex tronista di Uomini e Donne, con l’ingresso nella casa della fidanzata Natalia Paragoni, il padrone di casa ha rivelato che si... L'articolo Andrea Zelletta, ex corteggiatrice choc: “Avrebbe tradito Natalia Paragoni con me, altro che comodino!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 ottobre 2020) In maniera più o meno involontaria, ieri sera Alfonso Signorini ha spoilerato l’uscita dal GF Vip di Matilde Brandi, rimasta al televoto con, decretando la salvezza di quest’ultimo. Dopo la sorpresa all’ex tronista di Uomini e Donne, con l’ingresso nella casa della fidanzata, il padrone di casa ha rivelato che si... L'articolo, ex: “Avrebbecon me,che comodino!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

We_Are_Legends1 : RT @adorvmine: ?? buongiorno con la notizia bomba su andrea zelletta di cui alfonso ha detto si sarebbe parlato tutta la settimana ?? #gfvip… - alwayslarry28th : RT @adorvmine: ?? buongiorno con la notizia bomba su andrea zelletta di cui alfonso ha detto si sarebbe parlato tutta la settimana ?? #gfvip… - keepfaithbaby : RT @adorvmine: ?? buongiorno con la notizia bomba su andrea zelletta di cui alfonso ha detto si sarebbe parlato tutta la settimana ?? #gfvip… - Hely_aa : RT @jaimelsnnister: Tommaso che 'settimana scorsa abbiamo votato in 3 Andrea Zelletta ci avete massacrato voi nominate in 27 Maria Teresa p… - istan4stan : RT @jaimelsnnister: Tommaso che 'settimana scorsa abbiamo votato in 3 Andrea Zelletta ci avete massacrato voi nominate in 27 Maria Teresa p… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta Grande Fratello Vip, Franceska Pepe entra nella casa e si confronta con Andrea Zelletta e Dayane Mello

L’influencer si è resa protagonista durante la diretta precedente per aver avuto un duro scontro con l’ex tronista Andrea Zelletta e Dayane Mello. Durante la diretta della settimana scorsa ...

Andrea Zelletta, ex corteggiatrice choc: “Avrebbe tradito Natalia Paragoni con me, altro che comodino!”

Andrea Zelletta, ex corteggiatrice choc: "Avrebbe tradito Natalia Paragoni con me, altro che comodino!", l'intervista di Alice Fabbrica.

L’influencer si è resa protagonista durante la diretta precedente per aver avuto un duro scontro con l’ex tronista Andrea Zelletta e Dayane Mello. Durante la diretta della settimana scorsa ...Andrea Zelletta, ex corteggiatrice choc: "Avrebbe tradito Natalia Paragoni con me, altro che comodino!", l'intervista di Alice Fabbrica.