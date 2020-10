Amnesia: Rebirth è finalmente disponibile su PC e PS4 (Di martedì 20 ottobre 2020) Frictional Games annuncia che Amnesia: Rebirth, l'attesissimo gioco survival horror, è ora disponibile su PC e PlayStation 4.Per l'occasione è stato condiviso il trailer di lancio, visibile più in basso.In Amnesia: Rebirth, i giocatori entreranno nel mondo di Tasi Trianon mentre si sveglia giorni dopo un incidente aereo nel deserto dell'Algeria. L'equipaggio della sua spedizione è scomparso: i suoi amici e i suoi cari sono scomparsi. Perché è sola? Perché non ricorda gli ultimi giorni? Tasi deve ripercorrere il suo viaggio, attraverso il deserto e oltre, per ricostruire il suo passato frammentato.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) Frictional Games annuncia che, l'attesissimo gioco survival horror, è orasu PC e PlayStation 4.Per l'occasione è stato condiviso il trailer di lancio, visibile più in basso.In, i giocatori entreranno nel mondo di Tasi Trianon mentre si sveglia giorni dopo un incidente aereo nel deserto dell'Algeria. L'equipaggio della sua spedizione è scomparso: i suoi amici e i suoi cari sono scomparsi. Perché è sola? Perché non ricorda gli ultimi giorni? Tasi deve ripercorrere il suo viaggio, attraverso il deserto e oltre, per ricostruire il suo passato frammentato.Leggi altro...

