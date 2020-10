Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gianni Offende Daniel, Lui Abbandona Il Programma! (Di lunedì 19 ottobre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Cristina e Daniel interrompono la conoscenza ed il cavaliere viene nuovamente attaccato da tutti. Intanto Nicola conosce nuove pretendenti ma bacia anche Veronica… Come tutti i giorni è andata in onda la Puntata di Uomini e Donne. Dopo pochi giorni di frequentazione, è già finita la storia d’amore tra Cristina e Daniel, che era già stata ampiamente contestata dagli opinionisti. Inoltre, si è parlato anche delle pretendenti di Nicola. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: forte scontro tra Cristina e Daniel! La Puntata si apre ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 19 ottobre 2020)di: Cristina einterrompono la conoscenza ed il cavaliere viene nuovamente attaccato da tutti. Intanto Nicola conosce nuove pretendenti ma bacia anche Veronica… Come tutti i giorni è andata in onda ladi. Dopo pochi giorni di frequentazione, è già finita la storia d’amore tra Cristina e, che era già stata ampiamente contestata dagli opinionisti. Inoltre, si è parlato anche delle pretendenti di Nicola. Ecco che cosa è successo.di: forte scontro tra Cristina e! Lasi apre ...

trash_italiano : Qui per ricordarvi che Uomini e Donne inizia alle 14.45 precise. Neanche un secondo di ritardo. Mai. - LiaQuartapelle : E anche questa domenica, a Minsk e nelle altre città della Bielorussia, uomini e donne continuano a manifestare. Il… - Ettore_Rosato : Un anno fa, con @matteorenzi abbiamo fatto nascere @ItaliaViva, comunità di donne e uomini impegnati per il Paese.… - FedZac : @petunianelsole Come Churchill sotto le V2 tedesche. Domani interpreta Roosevelt e chiama Tina Cipollari di Uomini e Donne. - xiaojunnino : @facetobaek sono uomini che credono di essere dei rifiuti della società perché sono brutti e in pratica odiano le d… -