Uomini e Donne news | Armando Incarnato | l’infanzia in collegio e il suo più grande dolore

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Nessuno se lo immaginerebbe, vista la sua proverbiale arroganza e l’allergia alle regole, maha passato l’infanzia in, tra regole rigide e tanta severità. E proprio questi anni della sua vita hanno contribuito molto alla formazione del suo carattere deciso e autoritario, poco incline ai sentimentalismi, che tuttavia – lui sostiene – nasconde un animo da vero coccolone. Il famoso cavaliere del trono over di, infatti, rivela di riempire di attenzioni la donna amata e di essere completamente devoto al genere femminile, che in lui vede un uomo “pericoloso” per il suo essere imprevedibile, ma anche un potenziale amico con cui confrontarsi e da cui ricevere consigli. Non solo, perché...