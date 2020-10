Tu sì que vales, chi è Raffaele Capperi il concorrente che ha fatto emozionare i giudici (Di lunedì 19 ottobre 2020) La drammatica storia di Raffaele Capperi ha emozionato la giuria e il pubblico di Tu Sì Que vales nella sesta puntata di sabato 17 ottobre. Ancora una volta i protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi hanno tenuto tutti incollati allo schermo. Fra questi, è stato proprio il discorso del concorrente affetto dalla sindrome di Treacher Collins a colpire di più. Il grido di speranza contro il bullismo Raffaele ha raccontato di essere stato vittima di bullismo per tutta la vita e di aver voluto prendere parte al programma per infondere forza e coraggio a coloro che vivono il suo stesso dramma ogni giorno. La sua esistenza, fatta di operazioni chirurgiche costanti e battaglie contro gli odiatori dei social, lo ha portato ad essere chi è oggi. Di fronte alle telecamere ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 ottobre 2020) La drammatica storia diha emozionato la giuria e il pubblico di Tu Sì Quenella sesta puntata di sabato 17 ottobre. Ancora una volta i protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi hanno tenuto tutti incollati allo schermo. Fra questi, è stato proprio il discorso delaffetto dalla sindrome di Treacher Collins a colpire di più. Il grido di speranza contro il bullismoha raccontato di essere stato vittima di bullismo per tutta la vita e di aver voluto prendere parte al programma per infondere forza e coraggio a coloro che vivono il suo stesso dramma ogni giorno. La sua esistenza, fatta di operazioni chirurgiche costanti e battaglie contro gli odiatori dei social, lo ha portato ad essere chi è oggi. Di fronte alle telecamere ...

fanpage : ULTIM'ORA È morta Veronica Franco, la cantante di 'Tu si que vales' - fabiofabbretti : @FGillori Sì esatto. Nelle prime puntate lo facevo notare perché Tutti in Pista andava in onda fino a quasi le 22.… - TIM_Official : RT @TIM_vision: Come iniziare la settimana al meglio? Con l'allegria e l'energia della sesta puntata di @tusiquevales_it! ?? Guardala su #TI… - informazionecs : Il grande show del Circo di Mosca porta a Brescia gli artisti di 'Tu si que vales' e 'Italia's Got Talent' - save_grasselli : RT @forzaroma: ???? Roma, tu sì que vales: con #Pedro, #Villar e #Perez il modello ispanico fa boom #ASRoma @save_grasselli -