Stasera a Report l’inchiesta sulla sanità lombarda | “appalti truccati | nomine pilotate e infiltrazione della ‘ndrangheta”

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Stasera, 19 ottobre, torna in prima serata su Rai3 Report. Tre le inchieste in scaletta nel programma: nella prima, dal titolo ‘La Capitale Immorale‘, di Giorgio Mottola con la collaborazione di Norma Ferrara, Federico Marconi, Giovanni De Faveri, si torna a parlare della sanità lombarda. Dietro allo scandalo dei camici del cognato di Fontana, Report ha scoperto un sistema di potere che da anni avvolgerebbe la Regione Lombardia: appalti truccati, nomine pilotate e infiltrazione della ‘ndrangheta. Con interviste e documenti esclusivi l’inchiesta fa luce su nuovi e inediti conflitti di interesse del governatore lombardo. Viene ricostruita inoltre la presunta rete di corruzione messa in piedi tra Varese e Milano da una delle eminenze grigie più potenti della Lombardia: un politico di altissimo profilo, detto il Mullah, legato a Marcello Dell’Utri e consigliere di Attilio Fontana nella formazione della giunta regionale. In questo scenario la ‘ndrangheta avrebbe trovato terreno fertile. Deciderebbe giunte comunali, nominerebbe sindaci e non sentirebbe più alcun bisogno di nascondersi.