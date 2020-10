Scuole, ancora una protesta: genitori e bambini contro la chiusura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Armati” di cartelloni e cartelli, alcuni bambini, accompagnati dai loro genitori, hanno manifestato davanti ai cancelli di ingresso della Scuola “Pietà” per chiedere la ripresa delle lezioni. La protesta contro l’Ordinanza del Governatore De Luca che ha stabilito la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado fino alla fine di ottobre, poi parzialmente rientrata per quanto riguarda la scuola d’Infanzia, è andata avanti stamani dopo la manifestazione di domenica mattina al viale Mellusi. genitori e bambini chiedono di poter rientrare in classe per le lezioni in presenza, facendo leva anche sul contenuto dell’ultimo Decreto del Presidente del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Armati” di cartelloni e cartelli, alcuni, accompagnati dai loro, hanno manifestato davanti ai cancelli di ingresso della Scuola “Pietà” per chiedere la ripresa delle lezioni. Lal’Ordinanza del Governatore De Luca che ha stabilito ladelledi ogni ordine e grado fino alla fine di ottobre, poi parzialmente rientrata per quanto riguarda la scuola d’Infanzia, è andata avanti stamani dopo la manifestazione di domenica mattina al viale Mellusi.chiedono di poter rientrare in classe per le lezioni in presenza, facendo leva anche sul contenuto dell’ultimo Decreto del Presidente del ...

