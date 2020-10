Roma Picchia la moglie davanti i figli | lei finisce in ospedale | arrestato marito violento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 ottobre 2020) A seguito di una segnalazione giunta al NUE 112, i Carabinieri della Stazione diMonteverde hannoun cittadino filippino di 47 anni, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, nei confronti della convivente. I fatti I Carabinieri, dopo aver raggiunto velocemente l’abitazione della coppia, in via Lorenzo Fidaschi, a Monteverde, sono riusciti a bloccare l’uomo che, poco prima aveva aggredito fisicamente la, una connazionale di 33 anni, alla presenza dei 2, uno dei quali minorenne. La donna, a seguito dell’aggressione, è stata soccorsa dal personale medico ed accompagnata presso il pronto soccorso dell’San Camillo Forlanini, dove le hanno riscontrato un trauma cranico a seguito di percosse, successivamente è stata ...