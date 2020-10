Napoli, il sorriso di Osimhen infiamma il San Paolo. E “papà” Gattuso se lo coccola (Di lunedì 19 ottobre 2020) Victor Osimhen sta convincendo l’ambiente azzurro anche per il suo carattere sempre positivo Victor Osimhen è arrivato a Napoli con un’etichetta difficile da scrollarsi di dosso: quella dell’acquisto più caro della storia azzurra. La stessa che solo un anno fa aveva schiacciato Hirving Lozano sotto il peso delle responsabilità. Ma il nigeriano ha affrontato questo fardello, in una piazza che chiede tanto ai suoi beniamini ma che poi regala altrettanto, con la sua arma migliore, che va al di là delle mere qualità di calciatore: il sorriso. Osimhen, dal suo primo giorno in azzurro, ha sempre mostrato la sua gioia a 32 denti. Una felicità che ha pervaso tutto l’ambiente partenopeo, sin dal ritiro di Castel di Sangro dove Victor non ha mai ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Victorsta convincendo l’ambiente azzurro anche per il suo carattere sempre positivo Victorè arrivato acon un’etichetta difficile da scrollarsi di dosso: quella dell’acquisto più caro della storia azzurra. La stessa che solo un anno fa aveva schiacciato Hirving Lozano sotto il peso delle responsabilità. Ma il nigeriano ha affrontato questo fardello, in una piazza che chiede tanto ai suoi beniamini ma che poi regala altrettanto, con la sua arma migliore, che va al di là delle mere qualità di calciatore: il, dal suo primo giorno in azzurro, ha sempre mostrato la sua gioia a 32 denti. Una felicità che ha pervaso tutto l’ambiente partenopeo, sin dal ritiro di Castel di Sangro dove Victor non ha mai ...

goly87 : @sscnapoliES @HirvingLozano70 @miseleccionmx @Tuzos Che cosa ti piace di questo napoli? Il sorriso - DesireeSbarbat1 : RT @mirighiri: #GFVIP Vengono inviati 2 aerei per Tomm Eligreg 1°: Ma era per me, le l'ho regalato per regalarli un sorriso 2°: Ma io è da… - GiusyLuggo : RT @mirighiri: #GFVIP Vengono inviati 2 aerei per Tomm Eligreg 1°: Ma era per me, le l'ho regalato per regalarli un sorriso 2°: Ma io è da… - mirighiri : #GFVIP Vengono inviati 2 aerei per Tomm Eligreg 1°: Ma era per me, le l'ho regalato per regalarli un sorriso 2°: M… - kalidu1926 : Sapere che il #Napoli è ha punteggio pieno in questo periodo difficile e durante una giornata di lavoro f scappare un sorriso -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sorriso Napoli, sorriso Insigne: si allena in gruppo Goal.com Covid: giovani imprenditori aprono ristorante a Roma sfidando la crisi

Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli mirano a far godere occhi, palato e stomaco con prodotti d’eccellenza con Golocious Burger&Wine ROMA, 19 OTTOBRE 2020 “In un periodo in cui il Covid cerca di ...

BRA/ Lutto in città per la morte dell'amata volontaria in ospedale Anna Maria Esposito

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Anna Maria Esposito, classe 1937, è mancata all'improvviso domenica 18 ottobre, e in Bra (Cn), la voce della sua scomparsa si è divulgata in un baleno, lasciando sgomento e t ...

Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli mirano a far godere occhi, palato e stomaco con prodotti d’eccellenza con Golocious Burger&Wine ROMA, 19 OTTOBRE 2020 “In un periodo in cui il Covid cerca di ...FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Anna Maria Esposito, classe 1937, è mancata all'improvviso domenica 18 ottobre, e in Bra (Cn), la voce della sua scomparsa si è divulgata in un baleno, lasciando sgomento e t ...