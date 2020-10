Motocross, GP Fiandre 2020: Tim Gajser domina sulla sabbia di Lommel ed ipoteca il titolo, Tony Cairoli in grande difficoltà (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Mondiale MXGP 2020 ha finalmente trovato un padrone ed il suo nome è Tim Gajser, trionfatore nel Gran Premio delle Fiandre 2020 al primo atto del trittico di Lommel e leader indisturbato del campionato a cinque round dal termine della stagione. Lo sloveno della Honda ha decisamente cambiato passo nelle ultime settimane (due vittorie di GP su tre, sette podi di manche consecutivi), limitando gli errori ma soprattutto trovando finalmente un’ottima costanza di rendimento sul passo ed in partenza. Il Campione del Mondo in carica si è dimostrato il più forte del lotto anche sulla sabbia, lanciando un segnale di forza inequivocabile a tutti i suoi avversari diretti rimasti ancora in corsa. Tra questi l’inseguitore più vicino alla ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Mondiale MXGPha finalmente trovato un padrone ed il suo nome è Tim, trionfatore nel Gran Premio delleal primo atto del trittico die leader indisturbato del campionato a cinque round dal termine della stagione. Lo sloveno della Honda ha decisamente cambiato passo nelle ultime settimane (due vittorie di GP su tre, sette podi di manche consecutivi), limitando gli errori ma soprattutto trovando finalmente un’ottima costanza di rendimento sul passo ed in partenza. Il Campione del Mondo in carica si è dimostrato il più forte del lotto anche, lanciando un segnale di forza inequivocabile a tutti i suoi avversari diretti rimasti ancora in corsa. Tra questi l’inseguitore più vicino alla ...

OA_Sport : Motocross, GP Fiandre 2020: Tim Gajser domina sulla sabbia di Lommel ed ipoteca il titolo, Tony Cairoli in grande d… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #motocross MXGP delle Fiandre, Cairoli perde terreno: Gajser vince e allunga - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #motocross MXGP delle Fiandre, Cairoli perde terreno: Gajser vince e allunga - RassegnaZampa : #motocross MXGP delle Fiandre, Cairoli perde terreno: Gajser vince e allunga - RaiSport : #MXGPFiandre: #Cairoli in ombra, #Gajser vola a più 48 Per rivedere la gara ?? -