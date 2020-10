Mercato Juventus, dalla Spagna: Raiola vuole portare l’attaccante a Torino (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mercato Juventus – Mercato chiuso da poco. Chiesa è stato il colpo finale della Juventus, che dopo Kulusevski, Arthur, Morata e McKennie si è assicurata il talento ex Viola. Adesso, Paratici va a caccia di un nuovo attaccante.Nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge il nome di Donyell Malen. Mercato Juventus, Malen a Torino? L’attaccante olandese, rientrato da un infortunio al ginocchio ha già ripreso a segnare a raffica. Il calciatore classe 1999 del Psv Eindhoven in sette match, disputati in stagione, ha già segnato 5 gol più due assist. Leggi anche: Conferenza stampa Pirlo: “Dobbiamo vincere. Dybala? Arrabiato ma…” Come riporta Don Balon, Malen sembrava destinato a ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 ottobre 2020)chiuso da poco. Chiesa è stato il colpo finale della, che dopo Kulusevski, Arthur, Morata e McKennie si è assicurata il talento ex Viola. Adesso, Paratici va a caccia di un nuovo attaccante.Nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge il nome di Donyell Malen., Malen a? L’attaccante olandese, rientrato da un infortunio al ginocchio ha già ripreso a segnare a raffica. Il calciatore classe 1999 del Psv Eindhoven in sette match, disputati in stagione, ha già segnato 5 gol più due assist. Leggi anche: Conferenza stampa Pirlo: “Dobbiamo vincere. Dybala? Arrabiato ma…” Come riporta Don Balon, Malen sembrava destinato a ...

