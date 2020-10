Magnate fa causa a Sara Croce per 1 milione di euro (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sara Croce, la Bonas di Avanti Un Altro (ed anche ex fiamma di Andrea Damante), è stata chiamata a rispondere con la madre Anna Maria Poilucci di una cifra di 1 milione di euro, chiesta dagli avvocati dell’imprenditore e petroliere Hormoz Vasfi. Secondo la ricostruzione fatta da AdnKronos, gli avvocati del Magnate avrebbero accusato la modella di aver “allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. L’uomo, Hormoz Vasfi, è assistito dallo studio dell’avvocato Giuseppe Iannaccone di Milano, nome tra i più noti nel mondo del diritto, il quale ha notificato e depositato in tribunale l’atto di citazione per ottenere ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 ottobre 2020), la Bonas di Avanti Un Altro (ed anche ex fiamma di Andrea Damante), è stata chiamata a rispondere con la madre Anna Maria Poilucci di una cifra di 1di, chiesta dagli avvocati dell’imprenditore e petroliere Hormoz Vasfi. Secondo la ricostruzione fatta da AdnKronos, gli avvocati delavrebbero accusato la modella di aver “allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. L’uomo, Hormoz Vasfi, è assistito dallo studio dell’avvocato Giuseppe Iannaccone di Milano, nome tra i più noti nel mondo del diritto, il quale ha notificato e depositato in tribunale l’atto di citazione per ottenere ...

tino_sturmer : E che pensavi babbeo, che te la dava perché sei bello?????????? povero pirla ?????? - BITCHYFit : Magnate fa causa a Sara Croce per 1 milione di euro - Mattiabuonocore : RT @Adnkronos: Magnate Hormoz Vasfi fa causa a showgirl Sara Croce per oltre 1 mln euro - Adnkronos : Magnate Hormoz Vasfi fa causa a showgirl Sara Croce per oltre 1 mln euro - Pinzalberto : Ma dai? Solo per profitto? Chi l'avrebbe mai detto.... - Il petroliere Vasfi fa causa a Sara Croce per un milione… -

Ultime Notizie dalla rete : Magnate causa Il dibattito non-dibattito si ritorce contro Trump. Il punto di Gramaglia Formiche.net Sara Croce nei guai: chiesto più di un milione di risarcimento

Sara Croce risarcimento: chiesto più di un milione di euro. La Bonas dovrà rispondere all'accusa di aver raggirato "le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d'affari". Vasfi è difeso dall'avv ...

Sara Croce/ Il suo ex, petroliere iraniano Hormoz Vasfi, chiede i danni! Ecco perché

Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro, il suo ex, petroliere iraniano Hormoz Vasfi, chiede i danni! Ecco cosa è successo ...

Sara Croce risarcimento: chiesto più di un milione di euro. La Bonas dovrà rispondere all'accusa di aver raggirato "le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d'affari". Vasfi è difeso dall'avv ...Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro, il suo ex, petroliere iraniano Hormoz Vasfi, chiede i danni! Ecco cosa è successo ...