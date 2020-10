Live, Marco Ferrero ‘Iconize’ e la finta aggressione: ‘Così mi sono procurato i lividi’ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Marco Ferrero, meglio noto come Iconize, racconta tutta la propria verità a Live non è la d’Urso. L’influencer nelle scorse settimane è venuto alla ribalta per la finta aggressione omofoba inscenata a maggio e smascherata di recente dall’amica Soleil Sorgè, che ha spiegato come in realtà Marco si sia fatto male da solo. Un gesto che aveva indignato profondamente Barbara d’Urso, la quale ai tempi aveva denunciato insieme a Iconize la presunta aggressione omofoba. Ma Barbara ha un cuore grande ed è sempre pronta ad accogliere le pecorelle smarrite, e così ospita il giovane nella puntata del proprio talk in onda il 18 ottobre su Canale 5 (QUI il video). Tapiro d’oro a Marco ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 19 ottobre 2020), meglio noto come Iconize, racconta tutta la propria verità anon è la d’Urso. L’influencer nelle scorse settimane è venuto alla ribalta per laomofoba inscenata a maggio e smascherata di recente dall’amica Soleil Sorgè, che ha spiegato come in realtàsi sia fatto male da solo. Un gesto che aveva indignato profondamente Barbara d’Urso, la quale ai tempi aveva denunciato insieme a Iconize la presuntaomofoba. Ma Barbara ha un cuore grande ed è sempre pronta ad accogliere le pecorelle smarrite, e così ospita il giovane nella puntata del proprio talk in onda il 18 ottobre su Canale 5 (QUI il video). Tapiro d’oro a...

Tuttavia proprio nel corso della sua intervista a Live, il blogger ha raccontato come in realtà i due siano ancora molto legati e come la cantante gli abbia suggerito di iniziare un percorso di ...

Live-Non è la d'Urso: Iconize svela tutta la verità sulla finta aggressione omofoba, la reazione di Barbara D'Urso,

Iconize a Live-Non è la d'Urso, la verità dietro la presunta aggressione omofoba Marco Ferrero , in arte Iconize , è stato al centro del gossip negli ...

