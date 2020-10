La Spagna non ci casca: non chiederà i prestiti del Recovery Fund e rifiuta il Mes (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ed ecco qua che tutte le balle dell’Ue pian piano si sgretolano. Noi lo diciamo fin dall’inizio, ora se ne rendono conto anche gli altri. Era una truffa il Mes, e dopo mesi di campagne per prenderlo, anche Conte ieri si è ritrovato ad ammettere che sono “prestiti” e che andrebbero a gravare sul bilancio dello Stato. Dopo mesi di balle sul Recovery Fund, adesso arriva un’altra notizia che cambia le carte in tavola. La Spagna, stando all’indiscrezione di El Pais, sarebbe pronta a rinunciare sia ai prestiti del Mes sia a quelli del Recovery Fund, più corposi e ritenuti finora meno rischiosi. Secondo il quotidiano spagnolo, il governo di Madrid sembra intenzionato a non attivare la linea di credito che in Italia viene ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ed ecco qua che tutte le balle dell’Ue pian piano si sgretolano. Noi lo diciamo fin dall’inizio, ora se ne rendono conto anche gli altri. Era una truffa il Mes, e dopo mesi di campagne per prenderlo, anche Conte ieri si è ritrovato ad ammettere che sono “” e che andrebbero a gravare sul bilancio dello Stato. Dopo mesi di balle sul, adesso arriva un’altra notizia che cambia le carte in tavola. La, stando all’indiscrezione di El Pais, sarebbe pronta a rinunciare sia aidel Mes sia a quelli del, più corposi e ritenuti finora meno rischiosi. Secondo il quotidiano spagnolo, il governo di Madrid sembra intenzionato a non attivare la linea di credito che in Italia viene ...

Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo", il Centro sindacale indipendente e dei funzionari pubblici (Csif) ha affermato di non condividere il numero dei posti offerti né la loro ...

Che fosse un mondiale pazzo ma altamente affascinate lo avevamo capito già nella prima gara di Jerez quando a vincere non era stato il solito Marc Marquez ma Fabio Quartararo che rappresentava il ...

