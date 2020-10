La rabbia di Montesano: "Vittima di un tranello" ​Cosa c'è dietro la lite - (Di lunedì 19 ottobre 2020) Novella Toloni A "Live" l'attore romano è tornato a parlare dell'episodio del quale è stato protagonista una settimana fa, quando è stato fermato per strada a Roma dalle forze dell'ordine senza mascherina "Bisognava sputtanare e sperculare Enrico Montesano perché non la pensa come la vulgata generale". Ha parlato di sé in terza persona Enrico Montesano a "Live Non è la d'Urso" per sfogare tutta la sua rabbia su quanto accadutogli una settimana fa per le vie di Roma. Nei giorni scorsi l'attore capitolino è stato fermato dalle forze dell'ordine perché senza mascherina in centro a Roma. Un episodio, filmato e pubblicato sui social, che ha suscitato polemiche e che lo ha visto costretto a ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Novella Toloni A "Live" l'attore romano; tornato a parlare dell'episodio del quale; stato protagonista una settimana fa, quando; stato fermato per strada a Roma dalle forze dell'ordine senza mascherina "Bisognava sputtanare e sperculare Enricoperché non la pensa come la vulgata generale". Ha parlato di sé in terza persona Enricoa "Live Non; la d'Urso" per sfogare tutta la suasu quanto accadutogli una settimana fa per le vie di Roma. Nei giorni scorsi l'attore capitolino; stato fermato dalle forze dell'ordine perché senza mascherina in centro a Roma. Un episodio, filmato e pubblicato sui social, che ha suscitato polemiche e che lo ha visto costretto a ...

ilgiornale : A 'Live' Enrico Montesano è tornato a parlare del fermo per strada a Roma senza mascherina: 'Bisognava spercularmi… - lamescolanza : Enrico Montesano, la sua rabbia a Non è la D'Urso:«Mi hanno teso un tranello solo perchè non la penso come gli altr… - legenrehumain : RT @VerdiStudio: C'è modo e modo di invecchiare.. Quello di #montesano non mi pare il migliore...??????????????????? Enrico Montesano, la sua r… - VerdiStudio : C'è modo e modo di invecchiare.. Quello di #montesano non mi pare il migliore...??????????????????? Enrico Montesano, l… -