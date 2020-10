Imprese | Movimento Partite Iva Unite | Stop al blocco dei licenziamenti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 ottobre 2020)aldeie spinta su politiche attive e su un vero aiuto per le aziende che assumono. A proporlo e’ ilPiù -Ivaconvinto che “questa e’ la strada per creare nuova occupazione e tutelare lee i lavoratori che stanno vivendo questa epocale crisi”. “Il sistema – spiega il segretario nazionale delAntonio Gigliotti – sarebbe quello attuale, introdotto con il decreto legge 104/2020: “costo zero” per le aziende con calo del fatturato superiore al 20% e contributo aggiuntivo del 9% o 18% per chi dovesse avere subito un calo fino al 20% o non dovesse averlo subito affatto. Il “costo zero” pero’ non esiste”. ...