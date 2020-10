“Immuni obbligatoria”: il retroscena sull’app per usare i trasporti pubblici (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Stampa pubblica un retroscena che spiega che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte starebbe pensando si rendere obbligatorio scaricare l’app Immuni per poter usare i trasporti pubblici o per entrare in un ristorante: Al punto che adesso il presidente del Consiglio, d’accordo con gli esperti, sta maturando la convinzione di renderla obbligatoria. Sabato è uscito allo scoperto il capo politico del M5S Vito Crimi: «Occorre potenziare l’utilità di Immuni, rendendola obbligatoria per l’accesso a determinati luoghi o servizi e verificando che tutto il sistema sanitario sia in grado di sfruttarne le potenzialità». Crimi non parla a caso. A Palazzo Chigi hanno letto con attenzione il monito del Comitato tecnico-scientifico, sintetizzato nel documento ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Stampa pubblica unche spiega che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte starebbe pensando si rendere obbligatorio scaricare l’app Immuni per potero per entrare in un ristorante: Al punto che adesso il presidente del Consiglio, d’accordo con gli esperti, sta maturando la convinzione di renderla obbligatoria. Sabato è uscito allo scoperto il capo politico del M5S Vito Crimi: «Occorre potenziare l’utilità di Immuni, rendendola obbligatoria per l’accesso a determinati luoghi o servizi e verificando che tutto il sistema sanitario sia in grado di sfruttarne le potenzialità». Crimi non parla a caso. A Palazzo Chigi hanno letto con attenzione il monito del Comitato tecnico-scientifico, sintetizzato nel documento ...

Today_it : Scaricare Immuni diventa obbligatorio? - clikservernet : “Immuni obbligatoria”: il retroscena sull’app per usare i trasporti pubblici - Noovyis : (“Immuni obbligatoria”: il retroscena sull’app per usare i trasporti pubblici) Playhitmusic -… - Walter00365070 : RT @neXtquotidiano: '#Immuni obbligatoria': il retroscena sull'app per usare i trasporti pubblici - mariellarosati : RT @ConteZero76: Se fosse vero che 'immuni' diventa obbligatoria per poter usare i mezzi pubblici o entrare nei ristoranti sarebbe effettiv… -