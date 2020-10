“Il Negoziatore” | l’action movie con Samuel L Jackson e Kevin Spacey

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Psicologia, complotti e strategie: “Il negoziatore“, poliziesco datato 1998, è il terzo lungometraggio del regista Newyorkese F.Gary Gray.Una storia appassionante fatta di suspence e colpi di scena. Un tema sempre attuale, seppur siano passati anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, quello della corruzione nell’ambiente della Polizia americana. Trama e cast del film Protagonista del film è l’agente di Polizia Danny Roman, interpretato daL.. Famoso a Chicago per essere il miglior negoziatore in caso di rapimenti, si trova a dover fronteggiare una situazione che lo mette in difficoltà:accuse di omicidio e gestione illecita dei fondi pensione da parte della stessa Polizia. Le accuse sembrano essere irremovibili e Denny è costretto a mettere in atto una strategia per ...