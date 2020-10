F1, Toto Wolff: “Mercedes non lascerà la F1, ma vogliamo aumentare la visibilità di AMG” (Di lunedì 19 ottobre 2020) In attesa di conoscere ufficialmente il futuro a livello contrattuale di Lewis Hamilton e Toto Wolff, quest’ultimo ha chiarito ancora una volta l‘intenzione da parte di Mercedes di continuare a gareggiare nel Mondiale di Formula 1. Il Team Principal sei volte campione del mondo ha infatti voluto spiegare meglio gli sviluppi futuri del progetto Mercedes in F1, che comprenderà una maggiore visibilità e coinvolgimento di AMG. Per il momento quindi, la casa di Stoccarda non sembra intenzionata a lasciare il circus dopo aver dominato in lungo e in largo l’era ibrida cominciata nel 2014. “Mercedes non lascerà la F1, anzi: il telaio, il nome del team e le persone che fanno parte della squadra saranno sempre Mercedes – dichiara Toto Wolff nel corso di un’intervista ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) In attesa di conoscere ufficialmente il futuro a livello contrattuale di Lewis Hamilton e, quest’ultimo ha chiarito ancora una volta l‘intenzione da parte di Mercedes di continuare a gareggiare nel Mondiale di Formula 1. Il Team Principal sei volte campione del mondo ha infatti voluto spiegare meglio gli sviluppi futuri del progetto Mercedes in F1, che comprenderà una maggiore visibilità e coinvolgimento di AMG. Per il momento quindi, la casa di Stoccarda non sembra intenzionata a lasciare il circus dopo aver dominato in lungo e in largo l’era ibrida cominciata nel 2014. “Mercedes non lascerà la F1, anzi: il telaio, il nome del team e le persone che fanno parte della squadra saranno sempre Mercedes – dichiaranel corso di un’intervista ...

