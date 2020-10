Elisabetta Gregoraci scarica Pretelli: nuovi messaggi in codice all’uomo misterioso (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ormai al flirt tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5, crede solo Alfonso Signorini che puntualmente, ad ogni puntata, parla di questa liason inesistente. Mentre l’ex velino cerca in tutti i modi di conquistare l’ex moglie di Briatore, lei non perde occasione per inviare dei segnali al famoso uomo misterioso e friendzonare il povero Pierpaolo, che non sembra mai perdersi d’animo. Elisabetta Gregoraci da il due di picche a Pierpaolo Quello che è accaduto ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip 5, potrebbe finalmente aver aperto gli occhi a Pretelli. Per l’ennesima volta, l’ex velino si era avvicinato alla Gregoraci con l’intento di abbracciarla ma la 40enne l’ha ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ormai al flirt tra Pierpaoloedal Grande Fratello Vip 5, crede solo Alfonso Signorini che puntualmente, ad ogni puntata, parla di questa liason inesistente. Mentre l’ex velino cerca in tutti i modi di conquistare l’ex moglie di Briatore, lei non perde occasione per inviare dei segnali al famoso uomoe friendzonare il povero Pierpaolo, che non sembra mai perdersi d’animo.da il due di picche a Pierpaolo Quello che è accaduto ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip 5, potrebbe finalmente aver aperto gli occhi a. Per l’ennesima volta, l’ex velino si era avvicinato allacon l’intento di abbracciarla ma la 40enne l’ha ...

CCokina12 : RT @ToniaPeluso: Grande Amore che parte a palla nella stanza arancione. Regia 1 fissa su Elisabetta Gregoraci che canta. Tutti che mi menzi… - ArgentineBlood : Giulia Salemi, entra in casa, dai una scossa a Pierpaolo e fagli capire che la Gregoraci lo sta prendendo per il cu… - namelessluds : RT @darveyfeels_: ?????? il pubblico che sceglie Stefania Orlando come immune e Elisabetta Gregoraci in nomination ?????? #GFVIP - LNervously : RT @darveyfeels_: ?????? il pubblico che sceglie Stefania Orlando come immune e Elisabetta Gregoraci in nomination ?????? #GFVIP - hrdcrimar : RT @Leonol1910: Meglio mille giorni da DAYANE CRISTINA MELLO che uno da ELISABETTA GREGORACI E MATILDE BRANDI. #GFVIP -