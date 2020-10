Covid, leader dell'Olp Saeb Erekat è in coma (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il segretario generale dell'Olp, Saeb Erekat, 'è in coma'. Lo ha reso noto l'ospedale Hadassah di Gerusalemme, dove Erekat, 65 anni, è ricoverato da domenica a causa del Covid-19. 'Ha trascorso una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il segretario generale'Olp,, '; in'. Lo ha reso noto l'ospedale Hadassah di Gerusalemme, dove, 65 anni,; ricoverato da domenica a causa del-19. 'Ha trascorso una ...

Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Covid, leader dell'Olp Saeb Erekat è in coma #saeberekat - MediasetTgcom24 : Covid, leader dell'Olp Saeb Erekat è in coma #saeberekat - 273_333 : @DiegoFusaro Giuseppe Foti primario anestesia rianimazione del prestigioso presidio di Monza(sulla ventilazione e’… - MaryWinner6 : RT @Giorgiolaporta: No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza #COVID__19.… - MassParlanti : RT @GiulioTerzi: Covid: Conte, avrò confronto periodico con altri leader Ue. Merkel annulla summit a Berlino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid leader Covid, leader dell'Olp Saeb Erekat è in coma TGCOM Regno Unito: riprendono i colloqui tra Londra e Manchester sulle restrizioni

di restrizioni anti-Covid nella città del nord dell'Inghilterra, dopo che la scorsa settimana i leader dei consigli locali avevano fatto presente come servisse maggior supporto finanziario per ...

Dpcm, Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte: "Incompetente e spocchioso. Telefonare 3 minuti prima della conferenza stampa non è collaborare"

nel mirino Giuseppe Conte e il suo "metodo". Già, finge di voler coinvolgere le opposizioni sulle regole per il contenimento del coronavirus ma, semplicemente, non lo fa. E la leader di Fratelli ...

di restrizioni anti-Covid nella città del nord dell'Inghilterra, dopo che la scorsa settimana i leader dei consigli locali avevano fatto presente come servisse maggior supporto finanziario per ...nel mirino Giuseppe Conte e il suo "metodo". Già, finge di voler coinvolgere le opposizioni sulle regole per il contenimento del coronavirus ma, semplicemente, non lo fa. E la leader di Fratelli ...