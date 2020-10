Covid | in Lombardia e Campania più del 10% di tamponi positivi

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono 8 le Regioni italiane in cui la percentuale di nuovial-19 rispetto aieffettuati nelle ultime 24 ore supera il 10 per cento, tra queste ci sono, le uniche sopra i mille nuovi contagi. Qui il bollettino con i dati completi di oggi pubblicati dal ministero della Salute. Impennata di contagi oggi anche in la Valle d’Aosta, che registra il 29,8 per cento dei(sono 135 quelli registrati oggi) rispetto al 20,3 per cento di ieri e al 18,5 per cento di sabato. Spiccano poi la Liguria con il 17,2 per cento (contro l’11 per cento di ieri e il 9 di sabato) e l’Umbria con il 16,2 (ieri era il 9,6 e sabato il 5,8). Seguono la Puglia con il 13,1 per cento dioggi (sia ...