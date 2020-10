Cercasi Recovery fund permanente

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La nuova ondata di pandemia non solo aumenta la pressione degli Stati per rendere operativo il, ma ispira anche idee finora inedite. Come quella di trasformare questo pacchetto di risposta europea alla crisi in qualcosa di. Non è roba da niente. Significherebbe trasformare il debito comune che la Commissione europea accumulerà per mettere insieme le risorse del ‘Next generation Eu’ da ‘una tantum’ a. Insomma, l’Unione si doterebbe di qualcosa di molto simile agli eurobond, materia di scontro tra sud e nord Europa all’inizio della pandemia, alla fine scartati per l’opposizione dei paesi ‘frugali’.Sebbene ancora acerba, l’idea di trasformare ilin strumento ...