Capello | «Il Milan può giocarsi lo Scudetto | Ibra è un campione»

Il Milan, anche grazie a Zlatan Ibrahimovic, ha le carte in regola per giocarsi per lo Scudetto. E' il pensiero di Fabio Capello. Fabio Capello ha parlato con la Gazzetta dello Sport svelando i motivi per cui crede che il Milan possa vincere lo Scudetto GIUDIZIO – «Questo Milan mi piace: è interessante, pieno di vitalità, pratica un bel calcio. Mi ha colpito una cosa: tutti giocano con entusiasmo e allegria. Tutti rispettano le parti assegnate dal copione». PIOLI – «Ha saputo scegliere i giocatori adatti al suo spartito e ha conquistato la fiducia dell'ambiente. Ha superato i momenti difficili della scorsa stagione in silenzio, concentrandosi sul lavoro. Ha gestito con intelligenza ...

