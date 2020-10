Canto di Natale: in arrivo un nuovo adattamento con le voci di Martin Freeman e Andy Serkis (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il classico racconto Canto di Natale di Charles Dickens fruirà di un nuovo adattamento teatrale che sarà proiettato anche nei cinema. Il sito Variety riferisce che lo spettacolo sarà diretto da Jacqui Morris e David Morris già co-registi dei documentari Attacco al demonio del 2014 e Nureyev del 2018. Il nuovo allestimento presenterà dei ballerini nei diversi ruoli, ma anche un cast d attori di primo piano come Carey Mulligan, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Simon Russell Beale e Andy Serkis che presteranno le loro voci in veste di doppiatori. Questa rivisitazione del classico racconto natalizio di Dickens segue una famiglia vittoriana mentre prepara un teatrino per bambini per la loro ... Leggi su cineblog (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il classico raccontodidi Charles Dickens fruirà di unteatrale che sarà proiettato anche nei cinema. Il sito Variety riferisce che lo spettacolo sarà diretto da Jacqui Morris e David Morris già co-registi dei documentari Attacco al demonio del 2014 e Nureyev del 2018. Ilallestimento presenterà dei ballerini nei diversi ruoli, ma anche un cast d attori di primo piano come Carey Mulligan,, Daniel Kaluuya, Simon Russell Beale eche presteranno le loroin veste di doppiatori. Questa rivisitazione del classico racconto natalizio di Dickens segue una famiglia vittoriana mentre prepara un teatrino per bambini per la loro ...

E se quest’anno non dovesse esservi sarebbe comunque un altro piccolo pezzo di noi stessi che verrebbe sacrificato sull’altare di questa divinità crudele che si chiama Covid 19 ...

Il classico "Canto di Natale" di Charles Dickens torna a teatro e al cinema in un nuovo adattamento di produzione britannica.

