Al governatore della Liguria Toti il nuovo Dpcm piace | Metodo giusto

AGI - "Hanno ascoltato le Regioni, finalmente, il Metodo è cambiato". È il giudizio del governatore della Liguria Giovanni Toti su come il governo s'è comportato nel varo del'ultimo Dpcm. Anche se, dice subito dopo in una intervista al Corriere della Sera, "non ci sono grandi cose, però almeno questa volta c'è stata una collaborazione con noi, una ricerca di condivisione, un approccio diverso rispetto all'ultima volta in cui ci è stato inviato il testo e ci è stata data mezz'ora per le modifiche". Insomma, "stavolta siamo stati consultati, ci sono stati tre giorni di incontri, e alla fine è stato deciso quello che avevamo chiesto".

A innescare il dibattito l’Associated Press, la prima agenzia di stampa internazionale, con sede negli Stati Uniti e in Inghilterra: «Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha definito ...

Il Policlinico di Bari già saturo nel reparto dei positivi: restano solo 18 posti di Intensiva

Il Governatore Emiliano, in un post, precisa che è stata rafforzata «tutta la rete ospedaliera che, diversamente dalla fase 1, sta funzionando a regime gestendo contemporaneamente anche i pazienti non ...

