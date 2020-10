Al congesso degli anestesisti-rianimatori studi su Covid-19 ed emergenze pediatriche e neonatali

Leggi su dire

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Una delle sessioni più rilevanti del secondo weekend del 74mo Congresso nazionale SIAARTI (“I CARE2020: Tecnologia e Umanizzazione nell’era del COVID.19”, www.icarecongress.com), è stata quella incentrata sul tema dell’impatto del COVID.19 sulle emergenze pediatriche e neonatali. Perché la scelta SIAARTI di concentrarsi su questo tema? “Fin dalle prime fasi della pandemia sia le famiglie che le autorità sanitarie ed i caregivers si sono preoccupati di quanto i bambini sarebbero stati colpiti dall’infezione da Covid-19 e soprattutto di quale sarebbe stata la gravità dell’infezione nel soggetto in età pediatrica- è la risposta del professor Giorgio Conti, direttore della UOC Terapia Intensiva Pediatrica e Trauma Center Pediatrico del Policlinico Gemelli di Roma- Fortunatamente già dai primi studi (realizzati in Cina e confermati da numerosi studi successivamente realizzati in Europa ed USA) è apparso evidente come i bambini e gli adolescenti colpiti, oltre ad essere molto spesso asintomatici, presentino una suscettibilità all’infezione pari a meno della metà rispetto agli adulti. Le evidenze scientifiche disponibili indicano infatti come nei pazienti pediatrici l’infezione causata da SARS-CoV-2 si manifesti con un andamento clinico più favorevole rispetto all’adulto. I bambini hanno infatti una letalità decisamente inferiore rispetto agli adulti, che si aggira intorno allo 0,06% nella fascia di età 0-15 anni”.