Valle dell’Irno | nuovi casi a Pellezzano e Mercato San Severino

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDiventano cinque in totale idi cittadini positivi residenti nel Comune di. Questa mattina l’Asl di Salerno ha, infatti, comunicato al sindaco Francesco Morra, il contagio di un cittadino residente a Coperchia a ed un altro a Capezzano. Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi. Sono tuttora invece 27 i positivi nel comune diSandove nella serata di ieri sono arrivati i tamponi positivi per altre due persone. Si tratta di due donne, asintomatiche ed in isolamento presso le rispettive abitazioni. Restano 31 i cittadini positivi a Baronissi, dove il sindaco Gianfranco Valiante ha inoltrato una nota di sollecito sui gravi ritardi Che si stanno registrando nella gestione dei ...