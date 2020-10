Reggio Emilia, sparatoria tra la folla in piazza del Monte: arrestato il presunto aggressore (Di domenica 18 ottobre 2020) I poliziotti della Squadra Mobile di Reggio Emilia hanno arrestato il presunto responsabile del ferimento, con arma da fuoco, di 5 giovani in centro città avvenuto nella tarda serata di ieri . Lo ha ... Leggi su leggo (Di domenica 18 ottobre 2020) I poliziotti della Squadra Mobile dihannoilresponsabile del ferimento, con arma da fuoco, di 5 giovani in centro città avvenuto nella tarda serata di ieri . Lo ha ...

Agenzia_Ansa : Spari in centro a Reggio Emilia, 3 feriti - massimobitonci : Le nostre città sono orami sotto il controllo delle #BabyGang! Il Governo Conte/Lamorgese che fa: cancella i decre… - fanpage : Notte di paura a Reggio Emilia, sparatoria in pieno centro storico: diversi i feriti - ItaliaOMorte : RT @RadioSavana: Scontri tra bande a Reggio Emilia: spari in centro, 3 feriti, 1 grave. #RadioSavana - avatar1dory : RT @RadioSavana: Scontri tra bande a Reggio Emilia: spari in centro, 3 feriti, 1 grave. #RadioSavana -