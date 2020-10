ReggiaExpress | oggi l’iniziativa di Fs | Palazzo reale e Confcommercio FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl binomio museo-eccellenze enogastronomiche conquista il pubblico. E non solo quello campano. Oltre ottanta viaggiatori, tra i quali anche tanti turisti stranieri, questa mattina sono saliti a bordo di un treno d’epoca per partecipare all’iniziativa ‘2020’, promossa da Fondazione Ferrovie dello Stato e Complesso vanvitelliano, che per questo secondo appuntamento si sono avvalse della collaborazione di. Catapultati negli anni Trenta e negli anni Cinquanta, tra panche in legno e patesta imbottiti, i viaggiatori – partiti dalla stazione di Napoli e diretti a Caserta – hanno potuto così degustare i prodotti tipici del litorale domitio offerti dalle aziende ‘Telaro – produzioni vini’, ‘OP Domitia Felix’ ...