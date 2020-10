LIVE – Brescia-Trieste 48-29, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 18 ottobre 2020) Germani Brescia e Allianz Trieste si affrontano nel posticipo della quarta giornata di Serie A1 2020/2021. Dopo due sconfitte nelle prime uscite, la Germani ha trovato contro Treviso i primi due punti del proprio campionato. In casa potrebbe essere un crocevia quello contro i giuliani che hanno quattro punti in classifica e si trovano nel blocco delle inseguitrici. Domenica 18 ottobre alle ore 20.45 inizierà la contesa che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Brescia-Trieste 48-29 21′ Grazulis realizza (48-29) 21′ Inizia la ripresa INTERVALLO (48-27) 19′ Chery ancora a referto (48-20) 17′ Bomba di Chery (44-20) 16′ Alviti a ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Germanie Allianzsi affrontano nel posticipo della quarta giornata diA1. Dopo due sconfitte nelle prime uscite, la Germani ha trovato contro Treviso i primi due punti del proprio campionato. In casa potrebbe essere un crocevia quello contro i giuliani che hanno quattro punti in classifica e si trovano nel blocco delle inseguitrici. Domenica 18 ottobre alle ore 20.45 inizierà la contesa che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA48-29 21′ Grazulis realizza (48-29) 21′ Inizia la ripresa INTERVALLO (48-27) 19′ Chery ancora a referto (48-20) 17′ Bomba di Chery (44-20) 16′ Alviti a ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE – Brescia-Trieste 48-27 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brescia-Trieste #48-27 #Serie - zazoomblog : LIVE – Brescia-Trieste 48-27 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brescia-Trieste #48-27 #Serie - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE – Brescia-Trieste 16-7 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brescia-Trieste #Serie #2020-2021 - zazoomblog : LIVE – Brescia-Trieste 16-7 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brescia-Trieste #Serie #2020-2021 - Fikisoma1 : Pallacanestro Brescia v Pallacanestro Trieste || Lega A live stream -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Brescia LIVE – Brescia-Trieste 48-27, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA Sportface.it DIRETTA BRESCIA TRIESTE/ Video streaming Rai: TJ Cline sarà il protagonista stasera?

Diretta Brescia Trieste streaming video Rai: orario e risultato live della partita che si gioca per la 4^ giornata nel campionato di basket Serie A1.

Carpi – Arezzo 4-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Carpi - Arezzo del 17 ottobre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la quinta giornata del girone B di Serie C, calcio d’inizio alle 15 ...

Diretta Brescia Trieste streaming video Rai: orario e risultato live della partita che si gioca per la 4^ giornata nel campionato di basket Serie A1.La partita Carpi - Arezzo del 17 ottobre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la quinta giornata del girone B di Serie C, calcio d’inizio alle 15 ...